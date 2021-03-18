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“Turismo Museoa” Santiago Bidearekin
Egilea: Javier Mateos de Porras Gómez | 2021/03/18
“Turismo Museoa” irabazi asmorik gabeko ekimena da, eta turismoaren historia zabaldu nahi du. 150 lagun baino gehiago ari dira elkarlanean, interes handirik gabe, turismo-sektorearen historia bi arlotan zabaltzen duen proiektu batean: modu presentzialean, hainbat herrialdetan banatutako areto fisikoekin, non turismoaren historiako dokumentuak erakusten baitira, eta, bestetik, modu birtualean zabaltzeko lana, museoaren eta bere webgunearen sare sozialen bidez, gaur egun 12 hizkuntzatan.
Eta turismoaren historia zabaltzeko lan horretan, jakina, Done Jakue Bideari buruzko hainbat aipamen daude.
Historiako ibilbide turistiko zaharrenetako batez ari gara. Izan ere, Kalistoren Kodizearen V. liburuko “Santiago Bidaiaren Gida” munduko bidaia-gida zaharrenetakotzat hartzen da. 1138 eta 1140 artean datatua, Aymeric Picaud monje frantsesaren lana da, eta eskuliburu praktikoa da XII. mendean Donejakue Bidea Frantziatik Santiagoraino egin nahi zuten erromes europarrentzat.
La Vega-Inclán markesa, Espainian turismo-aitzindaria, hala adierazten du 1927an Historiako Errege Akademian egin zuen harrera-diskurtsoan. Lan horri buruz ari da, eta hauxe dio: “Espainiako bidaien historiako kapitulurik garrantzitsuena” da, eta Done Jakue bidea “Erdi Aroko antolaketa turistiko ezagunena” dela.
Turismo Museoak, halaber, erromesek mendeetan zehar egin duten ibilbide zoragarri honen historia erakusteko ahalegina egiten du. Horregatik, hainbat aretotan dago. Batzuk modu esklusiboan ere eskaintzen dira, hala nola:
20. aretoa. Porton dago, Vefa Tours Tour Operadorearen egoitzan, Portoko (Portugal) erdigunean, Portugalgo Bidea igarotzen den leku batean. Beira-arasa batean, hiri konpostelera doazen ibilbideekin lotutako objektuak biltzen dira.
39. aretoa. Kumano Kodo zentroan, Mieko (Japonia) prefekturan. Mieren prefekturak duela 11 urte sinatu zuen “Erromes-bideei buruzko ulermen-memoranduma” Euskal Herriarekin, Espainian. Kumano bidea Japoniako hiru tenplu sakratuak lotzen dituen erromesaldia da:Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha eta Kumano Hatayama Taisha. Ibilbide hau Done Jakueren bidearekin senidetuta dago, eta bi erromesaldiak egiteko kredentzial bikoitza ere badago. Zentro horren barruan dago gure Museoko 39. aretoa, Done Jakue Bidearen historiari eta, bereziki, Iparraldeko Bideak Euskadin egiten duen ibilbideari buruzkoa.
Gainera, 9. eta 11. aretoak Gaudí Casa Botines museoan (Leon) eta Ponferradako Udaleko Turismo Bulegoan daude, eta Leon hiriko eta Bierzo eskualdeko turismoaren historiari buruzkoak dira, hurrenez hurren. Hori dela eta, Done Jakue Bidearen historia ezagutzeko aukera ere ematen digute, hiri eta eskualde horretan.
Bestalde, eta bere alderdi birtualean, Museoak hainbat sare sozial ditu hizkuntza desberdinetan: Facebooken 12 orrialde, Instagramen 2 profil, Twitter profil bat, Tik Tok kanal bat eta YouTubeko kanal bat. Horietan guztietan, Done Jakue Bidearen historiaren hainbat alderdi zabaldu dira. Argazkiak, bideoak, argitalpenak… Manuel Alejandro Fernández edo Carlos Castelao bildumazaleen lankidetzari esker, ibilbide turistiko historiko horren hainbat alderdi erakusten dira sareetan, baita El Camino con Correos eta Eroski bezalako enpresa laguntzaileen lana ere. Enpresa horiek turismo-sektoreari balioa ematen saiatzen dira, beren historia zabalduz.
Museoari buruz gehiago jakiteko gonbita egiten dizuegu:
www.themuseumoftourism.org
www.facebook.com/turismo-museoa
www.twitter.com/museo_turismo
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