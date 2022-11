“El Museu del Turisme” amb el camí de Sant Jaume

“El Museu del Turisme” és una iniciativa sense afany de lucre que pretén divulgar la història del turisme. Més de 150 persones col·laboren desinteressadament en un projecte que divulga la història del sector turístic en dos vessants: una manera presencial, amb sales físiques repartides per diferents països on es mostren documents de la història del turisme i, d'altra banda, una labor de difusió d'una manera virtual, a través de les xarxes socials del museu i del seu web, actualment en 12 idiomes diferents.

I en aquesta labor de divulgació de la història del turisme, hi ha, per descomptat, diverses referències al Camí de Santiago.

Parlem d'un dels itineraris turístics més antics de la història. De fet, la “Guia del Viatge de Santiago” del Llibre V del Còdex Calixtino, es considera una de les guies de viatges més antigues del món. Datada entre 1138 i 1140, és obra del monjo francès Aymeric Picaud i es tracta d'un manual pràctic per als pelegrins europeus que en el segle XII volguessin aventurar-se a realitzar la ruta jacobea des de França fins a Santiago de Compostel·la.

El Marquès de la Vega-Inclán, pioner de turisme a Espanya, així ho assevera en el seu discurs de recepció en la Reial Acadèmia de la Història en 1927, que versa sobre aquesta obra i on afirma que es tracta del “capítol més important en la història dels viatges a Espanya” i que la ruta jacobea és “la més formidable organització turística medieval coneguda”.

El Museu del Turisme, també dedica els seus esforços per a mostrar la història d'aquesta fantàstica ruta que segueixen els pelegrins des de fa segles. És per això que està present en diferents sales. Algunes fins i tot estan dedicades en manera exclusiva com:

Sala 20. Situada a Porto, en la seu del Tour Operador Vefa Tours, en ple centre de Porto (Portugal) en un lloc pel qual passa el Camí Portuguès. En una coqueta vitrina, es recullen objectes relacionats amb els diferents itineraris que porten fins a la ciutat compostelana.

Sala 39. En el Centre Kumano Kodo en la prefectura de Mie (el Japó). La Prefectura de Mie va signar fa 11 anys un “Memoràndum d'Entesa sobre Camins de Peregrinació” amb el País Basc, a Espanya. El Camí Kumano és la ruta de peregrinació que uneix els tres temples sagrats del Japó: Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha i Kumano Hatayama Taisha. Aquest itinerari està germanat amb el camí jacobeo i, de fet, hi ha fins i tot una credencial doble per a fer totes dues peregrinacions. Dins d'aquest centre, està la Sala 39 del nostre Museu, dedicada a la història del Camí de Santiago, i especialment, el recorregut que fa el Camí del Nord per la part d'Euskadi.

A més, les Sales 9 i 11, situades en Museu Gaudí Casa Botins (Lleó) i en l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Ponferrada, estan dedicades a la història del turisme de la ciutat de Lleó i de la comarca del Bierzo respectivament, i per això, ens traslladen també a conèixer la història del Camí de Santiago al seu pas per aquesta ciutat i comarca.

D'altra banda, i ja en la seva faceta virtual, el Museu compta amb diferents xarxes socials en diferents idiomes: 12 pàgines de Facebook, 2 perfils d'Instagram, un perfil de Twitter, un canal Tik Tok i un canal de YouTube. En totes elles es ve donant divulgació de diferents aspectes de la història del Camí de Santiago. Fotos, vídeos, publicacions…. Gràcies a la col·laboració de col·leccionistes com Manuel Alejandro Fernández o Carlos Castelao, es van mostrant en xarxes diferents aspectes d'aquesta històrica ruta turística o la labor d'empreses col·laboradores com El Camí amb Correus o Eroski que participen d'aquest projecte que tracta de posar en valor al sector turístic a través de la divulgació de la seva història.

Us convidem a tots a conèixer més sobre el Museu

