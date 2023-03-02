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Camino Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

Segue o Camiño

Disponible sin conexión
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Segue o Camiño

Rúa Camino inglés n6 b
SIGUEIRO OROSO LA CORUÑA

613379963

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Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gonzalo

Persona encargada de atender el albergue: EVA GARCIA TOJO

Observaciones: Es un albergue de reciente apertura con todas las comodidades para el peregrino

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro Etapa 5

Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

km 24,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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