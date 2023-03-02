Camino Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
Rúa Camino inglés n6 b
Segue o Camiño
Disponible sin conexión
320
Rúa Camino inglés n6 b
SIGUEIRO OROSO LA CORUÑA
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gonzalo
Persona encargada de atender el albergue: EVA GARCIA TOJO
Observaciones: Es un albergue de reciente apertura con todas las comodidades para el peregrino
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 5
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
km 24,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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