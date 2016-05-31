Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León
C/ Legión VII, 6. 2º izda (Plaza de Santo Domingo)
Hostel Urban Río Cea
Disponible sin conexión
383
C/ Legión VII, 6. 2º izda (Plaza de Santo Domingo)
León
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Aida Rodrigo
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa de El Burgo Ranero a León
km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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