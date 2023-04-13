Hostal Infanta Doña Leonor
C/ Conde de Toreno 1
Villalcazar de Sirga, Palencia
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: María Lourdes Ibarlucea
Observaciones: Desayunos, bocadillos y refrescos. Por las mañanas podemos darles el desayuno a los huéspedes (Café con leche/americano/infusión/Colacao. Tostada de pan con tomate y aceite, salchichón, chorizo, pechuga de pavo, jamón serrano, huevo cocido o una pieza de fruta) precio 5.50€ O un desayuno mas sencillo. 3.50€
Camino Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
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