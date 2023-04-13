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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Hostal Infanta Doña Leonor

Disponible sin conexión
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Hostal Infanta Doña Leonor

C/ Conde de Toreno 1
Villalcazar de Sirga, Palencia

621323536

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: María Lourdes Ibarlucea

Observaciones: Desayunos, bocadillos y refrescos. Por las mañanas podemos darles el desayuno a los huéspedes (Café con leche/americano/infusión/Colacao. Tostada de pan con tomate y aceite, salchichón, chorizo, pechuga de pavo, jamón serrano, huevo cocido o una pieza de fruta) precio 5.50€ O un desayuno mas sencillo. 3.50€

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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