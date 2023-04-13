Hostal Infanta Doña Leonor

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: María Lourdes Ibarlucea

Observaciones: Desayunos, bocadillos y refrescos. Por las mañanas podemos darles el desayuno a los huéspedes (Café con leche/americano/infusión/Colacao. Tostada de pan con tomate y aceite, salchichón, chorizo, pechuga de pavo, jamón serrano, huevo cocido o una pieza de fruta) precio 5.50€ O un desayuno mas sencillo. 3.50€