Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

Finca Real

Disponible sin conexión
5
0
Finca Real

Camiño Real 17
Negreira

686437507

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privado

Persona encargada de atender el albergue: Roi Fernandez

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías