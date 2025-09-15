Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Camiño Real 17
Finca Real
Disponible sin conexión
50
Camiño Real 17
Negreira
Propiedad del albergue: privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: privado
Persona encargada de atender el albergue: Roi Fernandez
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos