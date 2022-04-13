Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Ligonde, 28
Casa Tania
Disponible sin conexión
00
Ligonde, 28
Ligonde ( Monterroso)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Tania
Observaciones: HORA DE ENTRADA A PARTIR DE LAS 14:00 HASTA LAS 21:00, HORA DE SALIDA ANTES DE LAS 10:30
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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