Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo
Avda. Constitución 52
Casa Aladino
Disponible sin conexión
261
Avda. Constitución 52
La Espina (SALAS)
Propiedad del albergue: Marcos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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