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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue do Sol

Disponible sin conexión
185
24
Albergue do sol

C/ Atalaya, 7
Fisterra (A Coruña)

881 10 87 10, 617 568 648

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Miguel

Observaciones: Mantienen vivo el espíritu del Camino.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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