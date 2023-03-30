Camino Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra
SARRI sin número, junto al cementerio.
Albergue de Zalduondo
Disponible sin conexión
00
SARRI sin número, junto al cementerio.
Zalduondo
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Gustavo Fernández Villate
Observaciones: Se entregan sábanas
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 4
Etapa de Zerain a Salvatierra
km 28,0
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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