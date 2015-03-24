Albergue Credencial

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Iker

Observaciones: Expiden la credencial por el importe de 1,5 euros. Desayuno completo (café, zumo natural + bolleria o tostada): 3,5 euros.