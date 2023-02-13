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Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

Albergue Convento Del Camino

Disponible sin conexión
81
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Albergue Convento Del Camino

Calle Antero Rubin Número 30
Tui

690328565

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Jorge y Ainoa

Observaciones: La hora de registro obligatoria es desde las 11 hasta las 21horas españolas. Una vez registrados se puede salir y entrar después del horario.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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