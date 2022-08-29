Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
VENTOSA 92
A Casa do Boi
Disponible sin conexión
470
VENTOSA 92
COVAS
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Mª Lourdes Mallo Lado
Observaciones:
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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