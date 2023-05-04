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Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

La taberna de Espinosa

Disponible sin conexión
22
0

660916937

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Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Conchi Castro

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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