Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Casa del Pescador
Disponible sin conexión
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Ambasmestas
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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