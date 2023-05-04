Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Avenida de Compostela 16
Albergue y Pensión Arenas Palas
Disponible sin conexión
00
Avenida de Compostela 16
Palas de Rei (Lugo)
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Ana M Meilán Sánchez
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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