Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

Albergue Villamayor de Monjardín

Disponible sin conexión
70
50
Albergue Villamayor de Monjardín

C/ Mayor, 1 (en el mismo Camino)
Villamayor de Monjardín (Navarra)

Fijo: (34) 848 83 23 10 Móvil: 677 660 586

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier Bacaicoa

Observaciones: Desayuno 4€. Cena comunitaria 12€.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías