Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
C/ Barrio Nuevo, 4
Albergue Sansol
Disponible sin conexión
81454
C/ Barrio Nuevo, 4
Sansol (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ivan Dario
Observaciones: Sirven desayuno continental (3 euros), menús (8 euros) y cenas (8 euros).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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