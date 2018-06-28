Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera
Calleja Cuarta San Miguel, 4
Albergue Nido de Cigüeña
Disponible sin conexión
33329
Calleja Cuarta San Miguel, 4
Nájera (La Rioja)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Tatiana Andropova
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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