Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
C/ Real, 16
Albergue - Mesón El Acebo
Disponible sin conexión
1585
C/ Real, 16
El Acebo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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