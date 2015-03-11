Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Avenida de Suero de Quiñones, s/n
Albergue La Encina
Disponible sin conexión
3120
Avenida de Suero de Quiñones, s/n
Hospital de Órbigo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Segundo Ramos
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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