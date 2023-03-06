Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
Albergue Hostal Sahagún
Disponible sin conexión
190
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: PEDRO CUENCA AREVALO
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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