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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue Hospedería San Nicolás El Real

Disponible sin conexión
51
22

C/ Travesía de San Nicolás, 4 (junto a la plaza Mayor)
Villafranca del Bierzo (León)

696 978 653, 620 329 386

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pedro y Charo

Observaciones: Sirven desayunos, menús y cenas. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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