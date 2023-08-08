Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Albergue Gares Aterpea
Disponible sin conexión
300
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Vidal Lasa Domínguez
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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