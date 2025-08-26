Albergue Franciscano - Santa María de los Ángeles

Propiedad del albergue: Misioneras Apostólicas de la Caridad

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Franciscanos Conventuales

Persona encargada de atender el albergue: Fray Jordi Alcaraz Cuenca

Observaciones: Se ofrece acogida franciscana _ Está a 50 m. de la catedral. Las habitaciones son de 2 camas algunas con baño interior.