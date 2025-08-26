Castellano
Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue Franciscano - Santa María de los Ángeles

Albergue-francscano-Astorga

C/ San Javier, 17
Astorga (León)

622162957

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Misioneras Apostólicas de la Caridad

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Franciscanos Conventuales

Persona encargada de atender el albergue: Fray Jordi Alcaraz Cuenca

Observaciones: Se ofrece acogida franciscana _ Está a 50 m. de la catedral. Las habitaciones son de 2 camas algunas con baño interior.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
