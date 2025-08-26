Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ San Javier, 17
Albergue Franciscano - Santa María de los Ángeles
C/ San Javier, 17
Astorga (León)
Propiedad del albergue: Misioneras Apostólicas de la Caridad
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Franciscanos Conventuales
Persona encargada de atender el albergue: Fray Jordi Alcaraz Cuenca
Observaciones: Se ofrece acogida franciscana _ Está a 50 m. de la catedral. Las habitaciones son de 2 camas algunas con baño interior.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
