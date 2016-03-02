Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue de Peregrinos San Javier

Disponible sin conexión
258
84
Albergue san javier

Portería, 6
Astorga (León)

987 61 85 32

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Cultural Vía de la Plata

Persona encargada de atender el albergue: Javier Ramos

Observaciones: No hay servicio de desayuno

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías