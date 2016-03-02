Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Portería, 6
Albergue de Peregrinos San Javier
Disponible sin conexión
25884
Portería, 6
Astorga (León)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Cultural Vía de la Plata
Persona encargada de atender el albergue: Javier Ramos
Observaciones: No hay servicio de desayuno
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos