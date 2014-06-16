Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Carretera de Compostela, 19 (Plaza Concello))
Albergue de Palas de Rei
Disponible sin conexión
125142
Carretera de Compostela, 19 (Plaza Concello))
Palas de Rei (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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