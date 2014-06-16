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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue de Palas de Rei

Disponible sin conexión
125
142

Carretera de Compostela, 19 (Plaza Concello))
Palas de Rei (Lugo)

Carece de teléfono de atención al peregrino

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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