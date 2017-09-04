Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Pedrouzo (A Coruña)
Albergue de Arca do Pino
Disponible sin conexión
232227
Pedrouzo (A Coruña)
Pedrouzo (A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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