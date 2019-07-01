Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
Foncebadón (León)
Albergue Convento de Foncebadón
Disponible sin conexión
13661
Foncebadón (León)
Foncebadón (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Montse
Observaciones: Hay restaurante y ofrecen menú del peregrino. Dan desayunos temprano.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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