Investigación 2010 - EROSKI CONSUMER actualiza su guía del Camino de Santiago

La Vía de la Plata, la histórica red de calzadas romanas que vertebraban el occidente español, está obteniendo este Año Santo de 2010, al igual que los demás itinerarios de peregrinación, las mayores cifras de afluencia desde que hay estadísticas. Con los datos recogidos en la oficina del peregrino del Arzobispado de Santiago de Compostela, entre enero y junio de 2009 recorrieron la Vía de la Plata y llegaron a Santiago 2.677 peregrinos. En el mismo periodo de 2010 el número de caminantes ha ascendido a 4.855, un 81% más de afluencia.

Los caminantes que eligen la Vía de la Plata como escenario de su peregrinación comienzan, la gran mayoría, en Sevilla o Mérida. Sin embargo no todos completan el vial romano hasta Astorga para unirse al Camino Francés, sino que muchos, al llegar a la localidad zamorana de Granja de Moreruela, se desvían por el Camino Mozárabe o Sanabrés hasta el mismo Santiago de Compostela, con lo que evitan la masificación del Camino Francés. Tanto unos como otros forman parte del recuento de peregrinos de la Vía de la Plata. EROSKI CONSUMER ha contactado telefónicamente con los albergues de peregrinos situados entre Sevilla y Astorga y entre Granja de Moreruela y Santiago de Compostela (Variante de Laza). En los 1.073 kilómetros que suman ambos trayectos hay 77 albergues que ofertan 1.665 plazas,

El número de plazas por kilómetro se queda en un modesto 1,6 debido al bajo promedio de plazas por albergue y a las grandes distancias entre poblaciones. Por comunidades autónomas, Andalucía dispone de 173 plazas en 85,2 kilómetros (2 plazas por kilómetro); Extremadura tiene 529 en 337 kilómetros (1,6 plazas por kilómetro); Castilla y León suma 604 plazas en sus 433,7 kilómetros, que se encuentran repartidos entre la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés (1,4 plazas por kilómetro). Por último Galicia ofrece 359 plazas en 216,4 kilómetros (1,6 plazas por kilómetro). De los 77 albergues, 58 son de titularidad pública (75%), aunque nueve de ellos son de gestión privada; 16 son privados (21%) y los restantes 3 alojamientos pertenecen a una parroquia, una orden religiosa y una fundación. Del total de plazas, 1.131 son públicas (68%), 372 privadas (22%) y 162 de las entidades religiosas.

El precio medio por alojamiento en litera en la Vía de la Plata y Camino Sanabrés a mediados de 2010 se sitúa en 7,4 euros frente a los 6,5 euros del Camino Francés. Por comunidades autónomas, el precio más alto corresponde a Andalucía, con 10 euros de media, y el más bajo a Galicia con 5 euros. Los albergues privados superan de lejos la media con un precio de 11,1 euros y tanto los albergues públicos (no los de gestión privada) como los religiosos se encuentran por debajo de los 6 euros. De los 77 alojamientos, hasta 22 albergues, el 28% del total, son gratuitos o cobran un donativo voluntario que hemos establecido en 5 euros para hallar la media. Treinta albergues (39%) cuestan entre 3 y 7 euros y los restantes 25 valen más de siete euros.

El coste total por peregrinar a pie desde Sevilla a Santiago, realizando el trayecto en 35 días, oscila entre 1.100 y 1.200 euros. El gasto medio al día es de 30 euros, un desembolso sin lujos que contabiliza el alojamiento en albergues (alternando entre públicos y privados), el coste del desayuno, comida y cena (variando entre dos menús diarios y un solo menú y bocadillo), los gastos ocasionales de lavadora y los gastos varios e imprevistos durante las etapas. A esto hay que sumar el importe del desplazamiento a Sevilla y el regreso desde Santiago de Compostela.

En la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés el peregrino no se encuentra desamparado ante la llegada del invierno, como puede pasar en otros itinerarios cuyos albergues abren sólo en temporada, ya que el 96% de los alojamientos permanecen abiertos durante todo el año. Además, dos de cada tres albergues (la gran mayoría de los públicos, los religiosos y cinco privados) no permiten la reserva de plaza, favoreciendo el hospedaje por orden de llegada.

Escasean albergues con taquillas individuales, lavadora y secadora. Tan sólo una quinta parte de los albergues ofrece algún tipo de taquillas, ya sean individuales o colectivas, destinadas a guardar las mochilas u objetos personales. Es la parte del equipamiento, junto con la lavadora y secadora, que más se echa en falta. Actualmente sólo 29 albergues tienen lavadora (38%) y únicamente 13 (17%) están equipados con secadora. Casi la mitad de los albergues, en total 36 alojamientos, suplen esta carencia con un lavadero.

La mitad de los albergues tienen una cocina para uso de los peregrinos y 15 albergues sirven comidas en un establecimiento de su propiedad o en el propio albergue. El 35% ni dispone de cocina ni da comidas. Sólo el 19% pone a disposición del peregrino un teléfono público o permiten llamar desde una línea fija o móvil. La oferta de conexión a la red no abunda en los albergues de la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés ya que sólo un 25% de ellos ofrecen Internet en las propias instalaciones (Wi-Fi, ordenador privado o equipos de pago con monedas). La Vía de la Plata es uno de los trazados jacobeos más idóneos para realizarlo en bicicleta y hasta el 90% de los albergues permiten guardar la bici en el interior o en un espacio cerrado habilitado para tal fin, aunque hay albergues que tienen aparcamientos para bicicletas situados en el exterior.

Una población con albergue cada 15,3 kilómetros. La Vía de la Plata, desde Sevilla a Astorga y sin contabilizar esta última localidad compartida con el Camino Francés, visita 64 poblaciones y 43 de ellas ofrecen, al menos, un albergue (el 67%). Además, a lo largo del recorrido hay otras 2 poblaciones algo alejadas de la Vía que también disponen de albergue y que son una buena opción para los peregrinos en bicicleta. Por su parte el Camino Sanabrés (Variante de Laza), desde Granja de Moreruela a Santiago de Compostela, sin contar esta ciudad, pasa por 26 localidades castellanas (14 de ellas con albergue, el 54%) y 23 municipios gallegos que aportan 12 albergues. Una media de las distancias entre las localidades con albergue establece que el peregrino encuentra uno cada 15,3 kilómetros o 3,8 horas de marcha (estableciendo una velocidad media de 4 km/h, que es lo habitual si tenemos en cuenta el tiempo empleado en los descansos).

La Guía de EROSKI CONSUMER, también en el Iphone o en el móvil

La Guía del Camino de Santiago de EROSKI CONSUMER, disponible en Internet en www.caminodesantiago.consumer.es, ya puede consultarse desde finales de junio de 2010 a través del iPhone y del teléfono móvil. La aplicación para iPhone puede descargarse de forma gratuita desde el Apple Store y también se puede acceder a la guía desde cualquier móvil a través de la url www.caminodesantiago.consumer.es/mobile/. El usuario puede consultar toda la información detallada de los Caminos de Santiago más importantes, los cerca de 500 albergues existentes y las características e historia de los principales monumentos. Además, la aplicación se actualiza a diario con los datos más recientes del web.