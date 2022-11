Día de Santiago

EROSKI CONSUMER te invita a disfrutar del Camino de Fisterra y Muxía

El Camino de Fisterra y Muxía ha cumplido la mayoría de edad. Si el pasado Año Santo alcanzó su mejor registro, este 2011 lo supera con holgura. De enero a junio, el albergue público de Fisterra ha entregado 1.454 fisterranas más que en el mismo periodo de 2010. En Muxía, tanto en la oficina de turismo como en el albergue, se han concedido, también de enero a junio, 534 muxianas más que el año pasado. EROSKI CONSUMER ha recorrido a pie, en varias fechas de 2010 y 2011, los 151 kilómetros de este itinerario. De ellos, los 89 kilómetros hasta el Cabo y el resto los que separan Olveiroa y Fisterra de la localidad muxiana. Fruto de esta peregrinación ha elaborado una Guía dividida en una introducción y 5 etapas, cada una con su respectivo mapa interactivo, perfil con alturas y contenido práctico, con apartados en los que se describe el itinerario, las principales dificultades e historia de las localidades más importantes. La Guía puede consultarse en la web desde https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/epilogo-a-fisterra/, descargase en PDF y está disponible también en la aplicación gratuita para iPhone.

Eclosión de albergues en 2010 y 2011

Aparte del boca a boca y el fácil acceso a información especializada, el viaje hasta la Costa da Morte es cada vez más frecuentado gracias al salto cuantitativo y de calidad que ha experimentado su infraestructura en los dos últimos años. Además, es un itinerario donde coinciden todos los peregrinos, ya vengan del Camino Francés, Portugués, del Norte, Primitivo o cualquiera de las decenas de rutas que surcan la Península. Si a comienzos de 2010 el panorama no era muy alentador, con 8 albergues para peregrinos, durante el pasado Año Santo y este 2011 se han abierto 11 nuevos alojamientos específicos. Gracias a esta eclosión es posible, primero, ser optimistas de cara a encontrar plaza y, segundo, dividir las etapas en cómodas distancias, privilegio que hasta hace bien poco era imposible, teniendo que realizar caminatas de más de 30 kilómetros para descansar en un albergue jacobeo.

Etapas rocosas, propias de Galicia

La transición entre la ciudad de Compostela y el campo es inapreciable, traspasando la rúa das Hortas el camino penetra en la carballeira de San Lorenzo y baja al inmediato Ponte Sarela, donde se abren las puertas de los bosques y el paisaje rural. Las etapas del epílogo a Fisterra y Muxía son las propias de Galicia, constantes subidas y bajadas que impiden llevar un ritmo constante. Sin embargo, la gran mayoría del público está más que entrenado y no va a temer el recorrido, ya que este camino será una extensión de su periplo hasta Santiago. Este epílogo forma un triángulo sin fin y ofrece varias opciones según las ganas y los días disponibles. Se pueden completar los 89 kilómetros hasta Fisterra y extender la peregrinación otros 30 kilómetros hasta Muxía. Aparte, desde la aldea de Hospital, es posible ir directamente a Muxía y de aquí a Fisterra, e incluso trazar el triángulo regresando a Hospital a través de Corcubión y Cee. El recorrido completo suma 151 kilómetros, casi la misma distancia que hay desde O Cebreiro a Santiago.

Fisterrana, muxiana y también Compostela

Si el peregrino que realiza, al menos, los últimos 100 kilómetros a pie, se ve recompensado con la Compostela, a los que decidan caminar hasta Fisterra, y lo justifiquen mediante la credencial, les será otorgada la fisterrana. Lo mismo ocurrirá con la muxiana a los que viajen hasta esta otra localidad de la Costa da Morte. Tanto la fisterrana como la muxiana son documentos acreditativos sellados por la alcaldía de los dos municipios, mientras que la Compostela la otorga el Cabildo de la Catedral. Con todo, hay una opción para conseguir la Compostela realizando este camino, y no es otra que realizarlo al revés en dirección a Santiago. Eso sí, justificando al menos 100 kilómetros, por lo que casi habría que visitar tanto Fisterra como Muxía.

A vueltas con la credencial

Una duda generalizada es cuál es la credencial que hay que portar para realizar este itinerario. No hay ninguna credencial especial, se puede usar la misma que se ha llevado hasta Santiago. Los que no la tengan porque hacen expresamente este Camino, ya que la Oficina del Peregrino no facilita credenciales para este trayecto, pueden salir sin ella y conseguirla en cualquiera de los albergues de Negreira.

El atardecer

Fisterra es el fin figurado de la Tierra, un confín apartado al que todos desean llegar, al igual que los pueblos celtas y romanos, para aguardar desde el Cabo la hora del ocaso y ver esconderse el sol en la inmensidad del océano. También el municipio donde se localizaba la ciudad de Dugium, citada en el Codex Calixtinus y donde los discípulos del Apóstol fueron a enterrar, sin éxito, el cuerpo de Santiago. En Muxía, según la leyenda, arribó la Virgen en una barca para infundir ánimos a Santiago cuando predicaba en Hispania. No son pocos los relatos que a lo largo de los siglos nos han brindado los viajeros que llegaron a estas costas y también los vestigios y documentos históricos que aportan datos sobre los antiguos hospitales de peregrinos que jalonaban esta ruta. Hoy está más viva que nunca y dejará de ser una prolongación para convertirse en experiencia obligada tras la llegada a Santiago.

Una fórmula casi inalterada durante 13 siglos

El Camino de Santiago no caduca. Aún con épocas anodinas, renació para la gran masa en 1993, fecha del primer Xacobeo, ideado por Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Mezcla arte con naturaleza, deporte con cultura, libertad y amistad. Todo un fenómeno sociológico que genera optimismo y que, decían, había que hacer una vez en la vida, cuando ahora pocos ya pueden resistirse a la tentación de recorrerlo una y otra vez.