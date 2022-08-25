Camiño Sanabrés Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
Rúa O Prado Núm. 3
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O Carballo
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Rúa O Prado Núm. 3
Tábara
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Maite
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 2
Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
km 22,5
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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