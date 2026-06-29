Camiño do Norte Etapa de Bilbao a Portugalete
Jesús Galindez 1
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Novo Albergue de Bilbao
Dispoñible sen conexión
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Imagen: Albergue de Bilbao
Jesús Galindez 1
BILBAO
Propiedade do albergue: Concello de Bilbao
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Bilbao
Persoa encargada de atender o albergue: 687 52 96 27
Observacións: Atendido por hospitaleros/as voluntarios coordinado pola Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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