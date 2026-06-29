Novo Albergue de Bilbao

Propiedade do albergue: Concello de Bilbao

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Bilbao

Persoa encargada de atender o albergue: 687 52 96 27

Observacións: Atendido por hospitaleros/as voluntarios coordinado pola Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia.