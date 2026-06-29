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Camiño do Norte Etapa de Bilbao a Portugalete

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Novo Albergue de Bilbao

Dispoñible sen conexión
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Albergue de Bilbao Imagen: Albergue de Bilbao

Jesús Galindez 1
BILBAO

687 52 96 27

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Bilbao

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Bilbao

Persoa encargada de atender o albergue: 687 52 96 27

Observacións: Atendido por hospitaleros/as voluntarios coordinado pola Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago de Bizkaia.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 8

Etapa de Bilbao a Portugalete

km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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