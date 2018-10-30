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Ágora Hostel
C/ Callizo Pelaires, 3
Estella (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Adri, Alfonso e Puy (Idiomas: Español, Inglés e francés.)
Observacións: Todas as literas son módulos deseñados para achegar privacidade e dispoñen de cortina, luz, enchufe e un pequeno despacho de billetes.
Camiño Francés
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
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