Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etxeurdina
Rio Iranzu, 3
Villatuerta
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Miren ou Jordi
Observacións: Pequeño albergue de peregrinos. Bike Friendly Horarios de almorzo de 7:00 a 8:00Check-in ás 15:00 e check-out ás 08:30O horario de recepción de 15:00 a 20:00 horasEl silencio de 22:00 a 06:00. Peche de portas ás 22:30
Camiño Francés
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo