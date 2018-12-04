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Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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Casa de Turismo Rural O CUCO

Dispoñible sen conexión
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Casa de turismo rural el cuco

Rúa Asturianos SN
Entrepeñas (Zamora)

664 245 298

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Inés Llorente Arriaga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Casa de Turismo Rural de carácter privado

Persoa encargada de atender o albergue: Propietarios

Observacións: Casa Rural de aloxamento compartido. Categoria 4 estrelas. Nº rexistro Turismo CyL 49/000222

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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