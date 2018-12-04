Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
Rúa Asturianos SN
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Casa de Turismo Rural O CUCO
Dispoñible sen conexión
10
Rúa Asturianos SN
Entrepeñas (Zamora)
Propiedade do albergue: Inés Llorente Arriaga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Casa de Turismo Rural de carácter privado
Persoa encargada de atender o albergue: Propietarios
Observacións: Casa Rural de aloxamento compartido. Categoria 4 estrelas. Nº rexistro Turismo CyL 49/000222
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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