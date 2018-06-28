Camiño do Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
Barrio As Corradas, 7 (tras o Bar-Restaurante O Salón)
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Casa de Peregrinos Covi e Peter
Dispoñible sen conexión
650
Barrio As Corradas, 7 (tras o Bar-Restaurante O Salón)
Cadavedo (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Covadonga Sánchez do Pulgar
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 23
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
km 23,9
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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