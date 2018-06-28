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Camiño do Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

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Casa de Peregrinos Covi e Peter

Dispoñible sen conexión
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Casa de peregrinos covi y peter

Barrio As Corradas, 7 (tras o Bar-Restaurante O Salón)
Cadavedo (Asturias)

660 147 482

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Covadonga Sánchez do Pulgar

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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