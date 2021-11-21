Camiño Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
Carreira, 18
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Casa de peregrinos A Perla Negra
Dispoñible sen conexión
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Carreira, 18
Azqueta
Propiedade do albergue: Helena Murugarren
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Helena Murugarren
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
km 29,0
Tempo 06H 35’
Dificultade media
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