Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Inglés Etapa de Neda a Pontedeume

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Casa de acollida San José

Dispoñible sen conexión
99
0
Casa de acollida San José

C/ do Palacio-11, esquina con Rúa de Abaixo-10.
Cabanas

682 710 296 - Benjamín Sevillano

[email protected]

Propiedade do albergue: Parroquia de Cabanas-Unidade pastoral de Pontedeume

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Unidade pastoral de Pontedeume

Persoa encargada de atender o albergue: Párroco Benjamín

Observacións: A 150 metros do Camiño Inglés

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Tempo 04H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías