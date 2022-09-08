Camiño Inglés Etapa de Neda a Pontedeume
C/ do Palacio-11, esquina con Rúa de Abaixo-10.
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Casa de acollida San José
Dispoñible sen conexión
990
C/ do Palacio-11, esquina con Rúa de Abaixo-10.
Cabanas
Propiedade do albergue: Parroquia de Cabanas-Unidade pastoral de Pontedeume
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Unidade pastoral de Pontedeume
Persoa encargada de atender o albergue: Párroco Benjamín
Observacións: A 150 metros do Camiño Inglés
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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