Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Barrio Goierria, 13 (200 metros antes do mosteiro de Zenarruza)
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Albergue Ziortza Beitia
Dispoñible sen conexión
1080
Barrio Goierria, 13 (200 metros antes do mosteiro de Zenarruza)
Ziortza - Bolibar
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Kepa Ormaza
Observacións: O albergue conta con restaurante de comida caseira, ascensor e habitación para discapacitados.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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