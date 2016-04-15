Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue xuvenil Vía da Prata de Almadén de la Plata

Dispoñible sen conexión
138
0
Albergue juvenil de almaden

C/ Puerto de la Cruz, s/n.
Almadén de la Plata (Sevilla)

651 070 813 (Albergue), 954 73 50 82 (Concello)

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Almadén de la Plata

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Almadén de la Plata

Persoa encargada de atender o albergue: Neves Cepeda

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata Etapa 3

Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue xuvenil Vía da Prata de Almadén de la Plata

Ver todo

Envía túas fotografías!