Via da Prata Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
C/ Puerto de la Cruz, s/n.
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Albergue xuvenil Vía da Prata de Almadén de la Plata
Dispoñible sen conexión
1380
C/ Puerto de la Cruz, s/n.
Almadén de la Plata (Sevilla)
Propiedade do albergue: Concello de Almadén de la Plata
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Almadén de la Plata
Persoa encargada de atender o albergue: Neves Cepeda
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 3
Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata
km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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