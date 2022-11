Albergue xuvenil Ondarreta - A Sirena

Paseo de Igueldo, 25

San Sebastián-Donostia 943 31 02 68 www.donostia.eus/aterpetxeak,www.donostia.eus/albergues

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de San Sebastián

Persoa encargada de atender o albergue: Recepcionistas e persoal de mantemento

Observacións: Consultar prezos, poden variar segundo idade, tipo habitación e tempada.Paira peregrinos basta coa credencial, non fai falta o carné de alberguista. É moi recomendable reservar con tempo desde a web www.donostialbergues.org En caso de non facelo chamar á primeira hora da mañá do día que se quere pasar a noite. En calquera caso é mellor reservar antes.