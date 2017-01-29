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Via da Prata Etapa de Almendralejo a Mérida

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Albergue Vermello Prata

Dispoñible sen conexión
74
0
02 albergue rojo plata

C/ José de Espronceda, 23
Torremejía (Badaxoz)

658 854 372 (Santiago)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Santiago Xusto

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almendralejo a Mérida Etapa 8

Etapa de Almendralejo a Mérida

km 29,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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