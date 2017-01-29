Via da Prata Etapa de Almendralejo a Mérida
C/ José de Espronceda, 23
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Albergue Vermello Prata
Dispoñible sen conexión
740
C/ José de Espronceda, 23
Torremejía (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Santiago Xusto
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 8
Etapa de Almendralejo a Mérida
km 29,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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