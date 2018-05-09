Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Rue da Citadelle, 8
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Albergue Ultreia (Saint Jean Pied de Port)
Dispoñible sen conexión
1100
Rue da Citadelle, 8
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Nathalie e Argitxu
Observacións: Serven almorzos. Tamén teñen credenciais oficiais da Catedral de Santiago. O albergue atópase xunto á igrexa e a ponte sobre o río Nive.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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