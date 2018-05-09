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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergue Ultreia (Saint Jean Pied de Port)

Dispoñible sen conexión
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Albergue ultreia

Rue da Citadelle, 8
Saint Jean Pied de Port (Francia)

00 33 680 88 46 22

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Nathalie e Argitxu

Observacións: Serven almorzos. Tamén teñen credenciais oficiais da Catedral de Santiago. O albergue atópase xunto á igrexa e a ponte sobre o río Nive.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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