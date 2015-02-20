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Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

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Albergue Turístico Vitoria

Dispoñible sen conexión
41
0
Albergue turistico victoria

C/ San Andrés, 10
Cirueña (A Rioxa)

941 426 105, 628 983 351

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: María

Observacións: Menú peregrino para a cea e o almorzo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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