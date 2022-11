Albergue Turístico Val do Nonaya

C/Arcebispo Valdés, 5 (na praza da Igrexa)

Salas (Asturias) 626 527 073 www.alberguevallenonaya.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sandra

Observacións: O albergue ofrece almorzos, comidas e ceas. Todas as formas de aloxamento inclúen almorzo self-service a partir de as 7:00 horas, incluído no prezoNon se admiten mascotas.Dispoñible información do Camiño Primitivo e información turística da zona.