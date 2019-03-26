Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Turístico Val do Nonaya
C/Arcebispo Valdés, 5 (na praza da Igrexa)
Salas (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sandra
Observacións: O albergue ofrece almorzos, comidas e ceas. Todas as formas de aloxamento inclúen almorzo self-service a partir de as 7:00 horas, incluído no prezoNon se admiten mascotas.Dispoñible información do Camiño Primitivo e información turística da zona.
Camiño Primitivo
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo