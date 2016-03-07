Via da Prata Etapa de Mérida a Alcuéscar
Porto das Herrerías
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Albergue Turístico As Oliveiras
Dispoñible sen conexión
150
Porto das Herrerías
Alcuéscar (hai que desviarse cara á EX-382 antes de chegar ao pobo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Xullo Polo Juárez
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 9
Etapa de Mérida a Alcuéscar
km 36,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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