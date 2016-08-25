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Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Albergue Segunda Etapa

Dispoñible sen conexión
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Albergue segunda etapa

Avenida Roncesvalles, 22
Zubiri

697 186 560, 948 304 170

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ana Gil

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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