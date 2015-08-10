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Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro

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Albergue Santa Olaia

Dispoñible sen conexión
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02 albergue santa olaia

Detrás da igrexa parroquial
Silleda (Pontevedra)

679508709 ó 619521475

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Fundación María Seoane Colmeiro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación María Seoane Colmeiro

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: O edificio do albergue foi una residencia feminina de estudantes rexida por unha congregación de relixiosas. O edificio componse de tres plantas con capacidade paira albergar a uns 65 peregrinos, así como un pavillón polideportivo susceptible de ser usado por grupos máis numerosos, dotado de auga quente e vestiarios diferenciados por xénero.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa da Laxe a Outeiro

km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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