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Albergue Santa Olaia
Detrás da igrexa parroquial
Silleda (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Fundación María Seoane Colmeiro
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación María Seoane Colmeiro
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O edificio do albergue foi una residencia feminina de estudantes rexida por unha congregación de relixiosas. O edificio componse de tres plantas con capacidade paira albergar a uns 65 peregrinos, así como un pavillón polideportivo susceptible de ser usado por grupos máis numerosos, dotado de auga quente e vestiarios diferenciados por xénero.
Camiño Sanabrés
Etapa da Laxe a Outeiro
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