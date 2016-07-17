Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue San Saturnino

Dispoñible sen conexión
122
0
04 albergue san saturnino

C/ Maior, 33
Ventosa (A Rioxa)

941 44 18 99, 657 823 740

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Enrique Valentín

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías